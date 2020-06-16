Время Оруэлла наступило: систему с одноименным названием внедрят во все школы России

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16 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rbc.ru

Фото: соцсети

Все школы России будут оборудованы системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Проектом занимается Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в корпорацию «Ростех». Сообщается, что первые камеры уже поставлены более чем в 1,6 тыс. школ.

По замыслу исполнителей проекта, его целью является обеспечение безопасности на территории учебных заведений, выявление посторонних людей, отслеживание посещения учеников. Системы видеонаблюдения будут установлены в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи зданий.

Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе с говорящим названием «Orwell», создатели которой, видимо, прямым текстом решили намекнуть нам на то, что мы вступаем в фазу, описанную в известном романе Оруэлла. В систему интегрирован модуль распознавания лиц NtechLab. Сообщается, что с помощью платформы Orwell также можно обнаружить возгорание и оставленные предметы.

За разработку систем видеонаблюдения для закупки отвечает компания «Элвис-неотек». Представитель компании Евгений Лапшев рассказал, что стоимость каждой из уже поставленных в школы камер составляет около 10 тысяч рублей. Общая сумма контрактов превышает 2 миллиарда рублей. Заказчиками работ по оснащению школ камерами выступили региональные департаменты образования.

На сайте компании «Элвис-неотек» говорится, что она создана в 2011 году и за время с момента основания реализовала более 500 проектов. По данным СПАРК, 58,57% компании владеет госкорпорация «Роснано».