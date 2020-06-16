Минобороны РФ испытает вакцину от CoViD-19

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16 июня 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Вакцина от CoViD-19, фото: соцсети

Центральный научно-исследовательский Институт МО РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи практически готовы к началу клинических испытаний на человеке российской вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Для этого проведены все необходимые предварительные работы и подготовлена группа добровольцев.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 проводятся совместно учеными вирусологами Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ).

Тестирования вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в лабораториях 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России (ЦНИИ).

Отбор кандидатов для испытаний вакцины на человеке среди военнослужащих осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники – офицеры, прапорщики и контрактники, проходящие действительную военной службу в различных подразделениях войск РХБЗ и в военно-медицинских учреждениях.

Еще 26 мая министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции, что 48-ой ЦНИИ войск РХБЗ и НИЦЭМ Минздрава успешно ведут разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время избранные для испытаний добровольцы проходят двухнедельный карантин. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы с Минздравом РФ.

В настоящее время состояние здоровья всех участников эксперимента как военных, так и гражданских - хорошее. Они находятся под непрерывным контролем военных медиков. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19.

Испытания пройдут в несколько этапов. По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител).