Россию заставляют платить за клетки и «аквариумы» в судах

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16 июня 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая

Обвиняемый в клетке, фото: соцсети

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал России на недопустимость размещения обвиняемых в судах в металлических клетках или пластиковых боксах. Известно, что законопроект о демонтаже этих конструкций лежит в Госдуме с февраля 2019 года.

Заточение обвиняемого в клетке, или «аквариуме», на время судебных заседаний противоречит ст. 3 Европейской конвенции о правах человека, которая устанавливает безусловный запрет «на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание». Адвокаты заявляют о невозможности конфиденциального общения с доверителями и отмечают, что человек за решеткой еще до признания его виновным выглядит в глазах публики и присяжных преступником. За «правосудие в клетке» ЕСПЧ уже назначает заявителям стандартный размер компенсации в размере порядка 600 тысяч рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что держать людей, которые еще не признаны виновными, в клетке – «негуманно и недостойно». После этого, еще в 2018 году, сенаторы внесли в Госдуму соответствующий законопроект, который после первого чтения в феврале 2019-го «завис». Некоторые представители власти РФ ссылаются на то, что повсеместный демонтаж загородок для бюджета станет дорогим удовольствием, и считают, что из-за этого возникнет потенциальная опасность для участников судопроизводства, а значит, потребуются увеличение численности конвоя и дополнительные расходы.

По мнению статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Константина Добрынина, законопроект в Госдуме пока остается без внимания из-за «противодействия отдельных правоохранительных ведомств» и неактивной позиции Верховного суда. Эксперт также отмечает, что по существующим нормам, на одного подсудимого, помещенного в камеру в здании суда, положено не менее 4 кв. м, а для размещения двух служебных собак – не менее 9 кв. м то есть «собакам в судах немного лучше».

Примерно с 2004 года началась планомерная замена клеток на светопрозрачные модульные кабины, но проект реализован относительно успешно лишь в Москве и Петербурге.

«В целом по России доля кабин составляет примерно 30%. В глубинке подсудимые продолжают слушать собственное дело по старинке за железными прутьями решетки», – подчеркнул Константин Добрынин.

По словам управляющего партнера Санкт-Петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, ЕСПЧ в целом не исключает использование в судах защитных светопрозрачных ограждений для подсудимых, но для этого необходима достаточная площадь, присутствие вентиляции, мебели и оборудования. У подсудимого должна быть возможность приватно общаться с адвокатом и беспрепятственно обращаться к суду и присяжным.