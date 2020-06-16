Экс-полицейского в Краснодаре заподозрили в избиении двух человек

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении экс-полицейского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ЛУ МВД России на транспорте по краевой столице вместе с подельниками избил людей, которых заподозрил в причастности к распространению запрещённых веществ.

Как сообщают в пресс-службе краевого СУ СК, 27 августа 2019 года подозреваемый вместе с двумя лицами, личности которых пока не удалось установить, попытался без законных на то оснований выявить распространителей наркотиков у одного из домов по Аэропортовскому проезду. В хранении при себе запрещённых веществ, по версии следствия, мужчина заподозрил двух местных жителей, сидевших в припаркованной неподалёку Audi, которых решил обыскать, не составляя необходимые при этом документы.

«Не найдя в ходе досмотров наркотических средств, с целью устрашения и получения от мужчин признания факта приобретения ими запрещенных веществ в крупном размере, соучастники надели на них наручники и применили к ним физическую силу», - добавляют в СУ СК по региону. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ по краю.

Силовики продолжают выяснять обстоятельства случившегося.