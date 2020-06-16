В Краснодаре продолжают реконструкцию коллектора на улицах Энгельса и Головатого

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16 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по реконструкции коллектора диаметром 2000 мм общей протяженностью 12000 метров на пересечении улиц Володи Головатого и Энгельса по направлению к улице Калинина.

Специалисты проводят замену участка коллектора диаметром 1400 мм протяженностью 53 метра на новый пластиковый трубопровод диаметром 2000 мм со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«При обследовании коллектора было установлено, что диаметр трубопровода на пересечении улиц Энгельса и Володи Головатого на треть меньше, чем на всём его протяжении -из-за чего в районе «узкого» участка постоянно образовывались засоры. Поэтому было принято решение об увеличении пропускной способности коллектора, чтобы обеспечить надежное водоотведение Краснодара», -сообщил генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.

На сегодняшний день специалисты ведут работы по устройству ограждения из армированных грунтоцементных свай, которые уже выполнены на 90 %. Кроме того, будет осуществлено устройство противофильтрационной завесы дна котлована, чтобы создать в грунте водоупорную защиту.Затем будет осуществлено временное переключение части стоков в коллектор с одновременной перекачкой оставшихся стоков автономнойнасосной станцией. После всех подготовительных мероприятий буду проведены земляные работы и укладка труб. Весь комплекс мероприятийпланируется завершить до конца июля 2020 года.