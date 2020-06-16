На Кубани 70 новых случаев COVID-19 и один летальный исход за сутки

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16 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал очередной ежедневный отчёт о числе заболевших за минувшие сутки – 15 июня. Согласно этим данным, всего в стране зафиксированы 8 248 новых случаев заражения. В Краснодарском крае положительными оказались 70 тестов, в соседней республике Адыгея – ещё 49.

Выписались излечившимися от COVID-19 на Кубани 69 человек. Ещё 21 исцелившийся покинул больницы Адыгеи. В Адыгее смертельных случаев зафиксировано не было. В Краснодарском крае – один летальный исход.

В краевом оперативном штабе рассказали, что скончалась 85-летняя жительница Сочи. Её госпитализировали 10 июня. 12 числа с уже подтверждённым диагнозом COVID-19 её отправили в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти её жизнь медикам всё же не удалось.