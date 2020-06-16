Александр Новиков: После вынесения наказания Ефремову, я требую рассмотрения подобных преступлений власть имущих и их детей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Anatoly Lomohov

В интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ бард и поэт Александр Новиков высказался о трагедии актёра Михаила Ефремова, который в нетрезвом виде совершил смертельную авто аварию.



- Во всей этой истории я, ни в коем случае, не собираюсь умалять вины Ефремова. Он, безусловно, понесёт наказание. Полагаю, что наказание будет жёстким.

Сегодня многие начали сокрушаться, заламывать руки, что как так, великий артист. Мы вот его друзья, мы его знаем. Я хотел бы спросить, хорошо, а где вы были? На ваших глазах этот человек просто погибал как личность? Он, безусловно, одарённый человек, он, безусловно, харизматичный артист, как личность, безусловно талантливый, но это не является смягчающим обстоятельством. Смягчающим обстоятельством для человека, совершившего подобное преступление, может служить только его способ употребления этого таланта и образ его жизни в социуме. Так вот, образ жизни в социуме, довёл его вот до такого происшествия, принесшего огромную трагедию в семью. Смерть невинного человека. Это же случилось не сиюминутно. Во всех последних сводках за много лет фигурировала фамилия Ефремова: там он пьяный был на сцене, там опоздал на спектакль, там уснул, и ещё что-то. И всё время пьяный. Люди, которые сегодня ходят к нему и пытаются восхититься его талантом, я хотел бы спросить, где они были?



Я сегодня посмотрел обращение Ефремова к потерпевшим. Я посмотрел в его глаза и увидел, что это глаза не негодяя, это глаза больного, несчастного человека, искренне раскаивающегося. В них нет страха, в них нет ужаса, в этих глазах. Это глаза именно раскаивающегося, сидящего на обломках собственного профессионального опыта и дара, сидящего на обломках собственной жизни и карьеры, и не знающего что с этим делать. И я тут же вспомнил глаза негодяя Киркорова, который ударил женщину и, понимая что его посадят, сбежал в Израиль. В частной клинике, в которой за деньги напишут всё что угодно, глазами полными ужаса и страха, он искал оправдания себе.



Сегодня я хотел бы задать вопрос - мы много видели людей по телевизору или в медиапространстве, которые совершили подобное ДТП, со смертельным исходом, и покаялись бы? И чтобы люди, страна, могла посмотреть в их глаза? Ещё раз повторяю, я не защищаю. Но я не хочу, чтобы была публичная расправа. От того, что размажут и разорвут сегодня Ефремова, от этого ничего в будущем не поменяется. Посадят и всё. Ничего не поменяется. И, после того как будет вынесено наказание Ефремову, я требую, чтобы журналисты раскопали и вынесли на свет Божий подобные преступления, совершённые детьми высокопоставленных начальников, высокопоставленных партийных деятелей «Единой России», детьми и самими этими деятелями, и детьми богатых людей. Начинать надо было с Мары Багдасарян, потому что вот эта ситуация, когда известный человек, богатый человек одной ногой стоит в области неприкосновенности, развращает общество. И в обществе существует двойная мораль. Мы смирились с тем, что дочь начальника иркутского избиркома, сбив двух женщин, одна из которых скончалась, вторая осталась калекой, получила два с половиной года, с отсрочкой приговора, а потом подвели под амнистию, и всё. Она не сидела, ни дня. И таких ситуаций много, когда глумятся просто над общественным мнением и над законом.



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