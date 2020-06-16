Шествие «Бессмертный полк» пройдёт в Хабаровском крае в июле

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16 июня 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вечный огонь; фото О. Аполлоновой

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей», – сообщил глава Государства во время совещания с Министром Обороны РФ. А шествие «бессмертного полка» Владимир Путин предложил провести в день празднования Военно-морского флота РФ, который отмечается 26 июля. Состоится акция при условии, если стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

- Безусловно, я с радостью воспринял новость о проведении шествия «Бессмертного полка», и считаю, что решение Президента России вполне оправдано по дате проведения. Во-первых, к июлю ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае должна стабилизироваться или полностью будет решена, во-вторых, в нашей истории много важных дат, когда мы чтим подвиг военнослужащих, участников Великой Отечественной войны. Здесь сразу хочется вспомнить знаменитую фразу императора Александра III, что у «России есть два союзника – её верные армия и флот». Поэтому шествие Бессмертного полка в день ВМФ – это символ того, что победа в Великой Отечественной войне добывалась не только на суше, но и на море, и мы об этом должны помнить и чтить память моряков, – сказал руководитель регионального штаба акции «Бессмертный полк» Андрей Белоглазов.

Он также отметил, что уже сегодня в региональный штаб акции поступают вопросы по времени проведения «Бессмертного полка» и маршруту шествия.

- Пока эти вопросы обсуждать преждевременно, главное, чтобы коронавирус позволил нам в Хабаровском крае провести шествие «Бессмертного полка», а маршрут следования считаю нужным сохранить, ставший уже привычным - по центральным улицам городов и посёлков, - добавил Белоглазов.

Традиционность предполагаемого маршрута шествия подтверждают и в администрации краевого центра. Как рассказала начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, уже намечены пять точек сбора волонтёров в центральной части города, организован колл-центр. Шествие пройдёт в обычном формате и не будет отличаться от прошлых лет.

– Работа волонтёров, которые будут в обязательном порядке обеспечены всеми средствами защиты, а также действия участников акции будут строиться в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и органов внутренних дел, - подчеркнула Инна Хопта.

День Военно-морского флота в Хабаровске принято отмечать парадом пограничных кораблей, показательными выступлениями и концертами военных оркестров. В этом году он придётся на воскресенье.

Андрей Белоглазов уверен, что празднование Дня ВМФ и шествие «Бессмертный полк» в Хабаровском крае совместить удастся. Люди ждут. Это показала майская акция, проводимая онлайн. К 9 мая на сайт www.polkrf.ru граждане прислали более 2 млн. портретов своих героев - участников и ветеранов Великой Отечественной войны.