Жители Москвы смогут проверить систему электронного голосования 18-19 июня

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16 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Жители Москвы, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию, смогут проверить систему онлайн-голосования 18-19 июня 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по внесению изменений в Конституцию, протестируют. Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений», - говорится в сообщении.

Уточняется, что принять участие в тестировании могут москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию или успеют это сделать до 8:00 18 июня. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Запись на участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн может любой житель Москвы, постоянно зарегистрированный на территории города.