Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: Необходимо проанализировать городской закон о соблюдении тишины

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16 июня 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин, фото соцсети

Член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин считает, что обстановка по шумовому воздействию в Москве держится в приемлемых рамках, однако необходимо проанализировать городской закон о соблюдении покоя и тишины. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Шумовое воздействие - один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье жителя мегаполиса. Это не предрассудки, а медицинские наблюдения. Длительное акустическое воздействие раздражает нервную систему и приводит к неврологическим расстройствам, снижает работоспособность, может привести к гипертонии. Шум вызывает постоянную - даже в часы ночного сна - выработку гормонов стресса, и это изнашивает организм. Даже довольно слабые шумы - в 30-40 децибел - могут вызвать проблемы, если они действуют постоянно. С возрастанием плотности населения проблема только усугубляется. Поэтому сейчас, хотя в целом по Москве обстановка по шуму держится в приемлемых рамках, нужно поговорить о ней с прицелом на будущее», - сказал Игорь Бускин.

Он отметил, что особенно заметными возможные источники шума в мегаполисе могли быть в апреле и мае, в период самоизоляции.

«На порядок сократилось автомобильное движение - снизился дорожный шум. Остановились стройки и промышленные предприятия - исчезли индустриальные источники шума. Помимо этого, оказалось, что тишину вольно или невольно нарушаем и мы сами: кафе, рестораны, пешеходные зоны тоже ухудшают акустический комфорт жителей. В период карантина мы могли почувствовать разницу», - подчеркнул Игорь Бускин.

По словам депутата, по мере возвращения к нормальной жизни шумовая нагрузка вновь возрастет, и может стать еще выше, чем была до самоизоляции.

«Здесь работает сразу несколько факторов. Во-первых, бизнес - магазины, парикмахерские, кафе - открываясь, будут пытаться выжить, как могут. И тут приходится опасаться голосовой рекламы. Все мы знаем, насколько этот вид шума - голосовые объявления через звукоусиливающие устройства - агрессивен для людей, живущих около метро и транспортных узлов», - добавил Игорь Бускин.

Он напомнил, что горожане, соскучившись по прогулкам и общению, активно выходят на улицы, в парки и скверы, садятся на летние веранды кафе.

«Шумно вновь становится на бульварах, на Патриарших прудах - и в спальных районах тоже: вернулась привычка сидеть и общаться во дворах до глубокой ночи, от этого страдают уши соседей. Наконец, в ближайшие месяцы у нас действуют особые эпидемиологические правила - масочный режим, социальная дистанция. И то, и другое не снижает уровень шума, а увеличивает его: в маске приходится говорить громко, сидя на расстоянии в 1,5-2 м поневоле общаешься громче, чем вплотную друг к другу», - констатировал депутат Мосгордумы.

Игорь Бускин подчеркнул, что город уже пытается решить эту проблему.

«Например, в апреле на МЦК были запущены «вагоны тишины». В каждой «Ласточке», в третьем вагоне по ходу движения, настоятельно рекомендуется находиться только с выключенными рингтонами, избегать громких разговоров даже со спутниками и ответов на звонки. Нужно дать тем, кому это нужно, возможность отдохнуть от шума и сосредоточиться. После окончания периода самоизоляции эту новинку оценили в полной мере», - отметил Игорь Бускин.

Депутат заявил, что в борьбе с шумовой нагрузкой необходима системная работа.

«Основа для нее у нас есть - это действующий закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», последняя редакция этого закона относится к 2016 году. Я убежден, что практику правоприменения этого закона необходимо проанализировать, чтобы понять - эффективен ли он для решения проблем, связанных с теми источниками акустического дискомфорта, на которые жителей столицы жалуются чаще всего. Например, на шум от кафе и ресторанов, движение автомобилей и мотоциклов с нестандартными системами выпуска газов, звуковую рекламу, строительные и производственные шумы. По каждой из этих категорий шума нужно предусмотреть стандартные сценарии реагирования, которые должны приводить к решению проблемы. Нужно помнить: минимизация шума - это не только вопрос комфорта, это важный фактор здоровья граждан. А значит, игнорировать эту проблему мы просто не имеем права», - заключил депутат Мосгордумы.