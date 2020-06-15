В Роструде рассказали, что россияне, которые будут работать 1 июля, получат двойную зарплату

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15 июня 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

В Роструде рассказали, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции, которое назначено на 1 июля, будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере.

При этом у граждан, которые не будут работать в этот день, оплата труда за месяц не снизится.

Кроме этого, россияне, работающие сдельно, получат дополнительное вознаграждение как за работу в праздничный день, если это прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха.

В Роструде подчеркнули, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.