В Роструде рассказали, что россияне, которые будут работать 1 июля, получат двойную зарплату
15 июня 2020, 21:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Роструде рассказали, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции, которое назначено на 1 июля, будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере.
При этом у граждан, которые не будут работать в этот день, оплата труда за месяц не снизится.
Кроме этого, россияне, работающие сдельно, получат дополнительное вознаграждение как за работу в праздничный день, если это прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха.
В Роструде подчеркнули, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.