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В Новгородской области зафиксирован первый случай гибели медика от коронавируса

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Новгородской области зафиксирован первый случай гибели медика от коронавируса
Больничная палата. Фото: pixabay.com

В Новгородской области скончалась 45-летняя медсестра, работавшая во второй клинике в Великом Новгороде.

Это первый случай гибели инфицированной коронавирусом медицинской работницы в регионе за все время пандемии, сообщили в региональном Минздраве.

Как выяснилось, у женщины были сопутствующие заболевания.

По информации министерства, с 30 марта медики выявили коронавирус более чем у 2 тысяч новгородцев. Обще число летальных исходов в регионе составило 14.

В областном правительство заявили, что за все время пандемии в регионе переболели коронавирусом и полностью выздоровели 649 человек.

ДВа

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