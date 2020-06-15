Бюджетников Петербурга заставляют прийти на голосование по поправкам в Конституцию: «Пожалуйста, отнеситесь с пониманием»

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15 июня 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Избирательный участок, фото соцсети

Вернувшись к очной работе после вынужденных каникул, сотрудники бюджетных организаций Санкт-Петербурга с удивлением узнают, что главный вопрос на повестке дня - предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. К нему руководство настойчиво предлагает «отнестись с пониманием».

На портале Госуслуг сотрудникам бюджетных учреждений предписано открепиться от голосования по месту прописки и прикрепиться к избирательному участку по месту работы. Ответственным лицам (руководителям учреждений) - ежедневно отчитываться о количестве сотрудников, проделавших эту операцию. В связи с тем, что электронного голосования в городе не будет, всем предлагается явиться на участки в один из дней, предусмотренных для досрочного голосования (с 25 по 30 июня).

Большую коллекцию жалоб бюджетников, касающихся попыток принуждения к участию в голосовании, собрал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. 15 июня он опубликовал заявление на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой и прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко:

«Данные действия совершенно противозаконны. Во-первых, это нарушение статьи 60 Трудового кодекса РФ, запрещающей требовать от работника что-либо, не предусмотренное трудовым договором. Во-вторых, нарушение уже вступившей в силу ч. 8 ст. 2. Закона РФ «О поправке в Конституцию РФ [о недопустимости принуждения к участию в голосовании]».

Многие сотрудники районных библиотек, детских музыкальных школ и училищ подтверждают наличие соответствующих указаний от своего начальства, но говорить с журналистами отказываются даже на условиях анонимности. С некоторыми поговорить удается.

Сотрудница хорового училища имени М. И. Глинки:

«Когда я сказала, что это моя гражданская ответственность не имеет отношения к служебным обязанностям, посыпались звонки и сообщения, что я подставляю администрацию и т. д. При этом сама [рассылавшая сообщения] секретарь директора тоже с сочувствием относится к сотрудникам, но транслирует то, что ей было сказано. Закончилось все тем, что меня попросили еще раз пересмотреть мои соображения и сделать это во избежание проблем».

Педагог детской музыкальной школы № 17 им. А. Г. Рубинштейна (Петергоф):

«Не сказала бы, что принуждают, но собираются проводить педсовет и голосование на участке, находящемся вблизи ДМШ. Если карантин снимают, то не приехать на педсовет не получится, а вживую отказаться от голосования сложнее, чем по телефону»

Анонимно:

«Школу назвать, к сожалению, не могу. Мотивировали тем, что новый участок находится близко к школе. Досрочный день голосования - чтобы избежать большого скопления людей. По поводу «Госуслуг» просто сказали, что это было требование Комитета по культуре».

Детская школа искусств № 13 (Курортный район):

«Никому не угрожали. Завуч прямым текстом сказал: «Пожалуйста, отнеситесь с пониманием». Кто-то пытался напомнить, что голосование добровольное, на что ему ответили: «Уже 15 лет все добровольно-принудительное».