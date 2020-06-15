Сколько стоят и для чего нужны новые «коронавирусные» правила работы салонов красоты

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Анна Шейфер ]

фото: соцсети

Специалисты бьюти-сферы вновь взялись за рабочие инструменты после карантина. Однако чтобы начать зарабатывать, салонам пришлось потратиться. Рекомендации Роспотребнадзора заботятся о безопасности посетителей и сводят с ума предпринимателей. «Аргументы недели» узнали, как живёт индустрия красоты в новой реальности, и обсудили правила работы с врачом-эпидемиологом.

В условиях пандемии безопасность превыше всего! Поэтому от части сервиса салонам пришлось отказаться. Ароматный кофе и печеньки для клиентов пока запрещены. Приветливая улыбка персонала скрыта под медицинской маской. Больше нельзя просто зайти и поболтать о процедурах. В зал салона пустят только по предварительной записи. Социальная дистанция в 1,5 метра, защитный костюм с головы до пяток для мастера, дезинфекция после каждого посетителя – всё это прописал Роспотребнадзор (полный список методических рекомендаций опубликован на сайте ведомства).

Ещё до эпохи коронавируса в индустрии красоты действовали строгие санитарные правила работы. «Меня удивило, что только сейчас многие задумались о том как, например, выбрать бактерицидную лампу, – поделилась с «Аргументами недели» врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Елизавета Дубель. – Основным дополнением к уже установленным правилам стало использование средств индивидуальной защиты IV типа мастерами. Это абсолютно обоснованное требование, несмотря на то, что в СИЗ может быть некомфортно и жарко. Клиент находится рядом со специалистом достаточно продолжительное время. Процедуры часто выполняются в зоне дыхания. Исследования показывают, что передача инфекции в большей степени происходит воздушно-капельным путём. Инфицирование оного мастера приведёт к заражению большого количества людей. Медицинская маска не защитит от заражения на 100%, но снизит риск в 3-4 раза». Поддержите издание Оформите годовую подписку

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Шапочка, маска, пижама, халат, перчатки, носки, тапочки или туфли – в таком обличии встречают мастера индустрии красоты своих клиентов после карантина. Менять маску обязательно 1 раз в 3 часа, перчатки после каждого посетителя, остальная форма остаётся на работнике до конца смены. «Раньше я закупала маски по 1-2 рубля, теперь они стоят 30, – рассказала «Аргументам недели» владелица мастерской красоты в Тихорецке Людмила Софина. – Себестоимость СИЗ для того, чтобы обслужить одного клиента получается около 400 рублей. И эту сумму мы не можем брать с наших посетителей. Выполнить все требования к открытию было несложно: я изначально строила салон по СанПиН. Но финансово пришлось сильно потратиться. Расходные материалы: салфетки, полотенца, перчатки стали дороже в 3-4 раза». Людмила признаётся, что клиенты сравнивают сотрудниц салона с врачами и не всегда узнают любимых мастериц в полном обмундировании, зато чувствуют себя защищенными.



Владелица салона красоты в Удмуртии Елена Мальгинова на открытие после карантина потратила около 20 тысяч рублей. В эту сумму вошли дезинфицирующие средства, одноразовые халаты для 5 мастеров на 10 дней, 2 бактерицидные лампы. «Лампы нам пришлось поменять, – рассказывает Елена. – Раньше мы обеззараживали воздух утром и вечером лампами открытого типа. Их нельзя использовать в присутствии людей. Теперь нужно чтобы они работали чаще. Найти было сложно. Нам говорили, что они появятся в продаже только через 2-3 месяца. Купили у ребят, которые до пандемии вообще занимались рекламой, а теперь перестроили бизнес на лампы».

«Бактерицидная лампа закрытого типа инактивирует патогенную флору, бактерии и вирусы непрерывно, – объясняет эпидемиолог Елизавета Дубель. – Такие лампы можно использовать в присутствии посетителей и мастеров. Это обеспечивает поддержание минимального количества микроорганизмов в воздухе. Чтобы достичь такого эффекта с открытым облучателем, нужно использовать его чаще: каждые 2 часа по 15-30 минут. Во время его работы находиться в комнате нельзя».

Ещё одним из дорогостоящих пунктов в рекомендациях Роспотребнадзора стала организация «входного контроля». В новых правилах работы прописано, что ежедневно перед рабочей сменой сотрудники салона должны измерить температуру бесконтактным способом. Стоимость такого термометра начинается от 4000р. Плюс в условиях пандемии этот товар стал дефицитным. Людмиле Софиной разрешили приобрести контактный электронный термометр, но при условии, что у каждого работника он будет свой. Его цена в 15 раз ниже даже самого дешёвого бесконтактного. А Елена Мальгинова запаслась ртутными термометрами. Их стоимость начинается от 80 рублей. «С точки зрения эпидемиологии я не вижу никакого зла в применении обычных контактных термометров, – рассуждает врач Елизавета Дубель. – Здесь важно правильно обработать ртутный термометр после использования. Существуют средства для экспресс-дезинфекции. Их экспозиция – то есть время, за которое происходит инактивация микроорганизмов – очень маленькое: от 1 до 5 минут. Содержание спиртов в такой продукции регламентируется Роспотребнадзором: изопропиловый или смесь спиртов – не менее 60%, этиловый – 70%. В инструкции должно быть прописано, что средство можно применять для обеззараживания небольших медицинских изделий и инструментов».

Уборка и дезинфекция рабочего места теперь происходит после каждого посетителя. Поэтому перерыв между клиентами должен быть не менее 20 минут. Важно обращать внимание на время экспозиции дезинфицирующего средства, чтобы вирусы были убиты до того, как в кресло сядет новый клиент. «Подействовать именно на вирусы могут не все средства, – предупреждает эпидемиолог. – Существует 4 основные группы возбудителей: бактерии, вирусы, грибы, микобактерии туберкулёза. Роспотребнадзор прописал проведение уборки по вирусному режиму. То есть в инструкции к средству должно быть обозначено, что оно обладает антимикробным эффектом именно в отношении вирусов».

Мастера индустрии красоты признаются, что первые клиенты записались к ним уже через несколько минут после новостей об открытии салонов. Реальные очереди выстроились у дверей заведений, как только они открылись. Несмотря на это, ежедневная выручка значительно меньше, чем до эпидемии. «Мы не можем работать в полную силу, – отметила Людмила Софина. – Между мастерами должно быть по 1,5 метра, поэтому часть мест пришлось убрать». Пока работы достаточно, но владельцы салонов прогнозируют спад спроса на услуги красоты – платёжеспособность населения после карантина резко снизилась.

Во время поэтапного выхода из самоизоляции предпринимателей не будут штрафовать за нарушение новых методических рекомендаций Роспотребнадзора. Такое решение огласили в ходе совещания первого вице-премьера России Андрея Белоусова с представителями бизнеса. Однако следовать рекомендациям в интересах самих бизнесменов. Предприятие закроют на карантин, если в его стенах обнаружится очаг инфекции. Важно помнить, что не отменена и административная ответственность за нарушение санитарных правил и нормативов по КоАП.