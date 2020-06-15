В ЛНР завершилась забастовка шахтеров: пропали семь горняков

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15 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Целую неделю продолжалась забастовка на шахте «Комсомольская» в Антраците (ЛНР). 13 июня горняки благополучно поднялись на поверхность. Им выплатили остатки зарплаты за апрель и пообещали разобраться с остальными долгами.

Забастовка началась 5 июня. Горняки отказались подниматься из забоя и требовали погашения задолженности по зарплате. Чтобы не допустить остановки других шахт, властям пришлось задерживать активистов рабочего движения.

«Задерживали горняков сотрудники нашего МГБ - Министерства государственной безопасности, - рассказал сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский. - Никаких документов на обыск, задержание или арест не предъявляли, протоколы на изъятие личных вещей не составляли. У задержанных не было даже адвокатов. Местные защитники опасаются с этим связываться. Всего исчезли 22 человека. Среди задержанных не только горняки, но и три женщины - их жены. Попытались организовать помощь через миссию ООН. Подключили ОБСЕ».

В ответ на действия силовиков бастующие шахтеры расширили требования: они заявили, что не выйдут на поверхность, пока арестованных не отпустят и им самим не дадут гарантии безопасности. Тем временем власти под предлогом борьбы с коронавирусом фактически заблокировали город: въезд и выезд из Антрацита был ограничен, отменили автобусное движение. Кроме того, жители города сообщали о блокировке некоторых соцсетей.

12 июня власть все же пошла навстречу шахтерам.

«Исходя из требований Указа от 15.08.2019 № УГ-552/19 “О руководстве деятельностью государственных органов исполнительной власти Луганской народной республики” мною даны указания правоохранительным органам Луганской народной республики о запрете уголовного и иного преследования трудового коллектива шахты “Комсомольская” и членов их семей», - сообщил в официальном письме глава ЛНР Леонид Пасечник. В этом же документе прописано требование, обращенное к «Республиканской топливной компании «Востокуголь», перечислить шахтерам необходимую денежную сумму в счет погашения задолженности по зарплате за апрель 2020 года.

Известно, что с недавнего времени все крупные промышленные предприятия ЛНР перешли под управление компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко - бизнесмена из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. В прошлом году «Внешторгсервис» признал задолженность перед угольщиками в объеме 8 млрд рублей, получил от властей республики отсрочку платежей и обещал за два года рассчитаться. Управление шахтами было передано ВГУ ЛНР «Республиканской топливной компании «Востокуголь», у которой, в свою очередь, также начались копиться долги по зарплате. Горняки при этом сообщают, что зарплата на шахтах ЛНР в настоящее время составляет всего-то чуть более 20 тысяч рублей.

По словам Александра Васьковского, большинство из ранее задержанных шахтеров уже на свободе.

«Неясна лишь судьба семерых человек, мы сейчас пытаемся установить, где они», - сообщил сопредседатель профсоюза.