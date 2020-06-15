В Еврейском музее и центре толерантности открестились от поиска бармена славянской внешности: «Это все провокация»

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15 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

На днях в интернете появилась любопытная вакансия. В Еврейский музей и центр толерантности требовался «бармен-официант славянской внешности с гражданством РФ». Объявление у многих вызвало негодование.

Гендиректор музея, раввин Александр Борода объяснил, что вакансию размещал субподрядчик по найму персонала. «Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», - заявил он.

Борода отметил, что одна из целей Еврейского музея - как раз-таки, чтобы данные формулировки не появлялись. Гендиректор заверил, что сотрудничество со специалистами, разместившими скандальное объявление, будет прекращено.