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Вернувшихся из-за границы петербуржцев отправляют в подмосковные пансионаты и держат в нечеловеческих условиях

, 17:59 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Новая газета

Вернувшихся из-за границы петербуржцев отправляют в подмосковные пансионаты и держат в нечеловеческих условиях
Фото: соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов обещал жителям города, прилетевшим из-за границы в Москву, беспрепятственное возвращение домой. На деле все обстоит иначе. Жители Петербурга рассказали о чудовищных условиях, в которых они оказались после того, как прибыли в Россию. 

В эфире «78-го канала» 28 мая губернатор Александр Беглов уверял:

«Мы своих не бросаем. Мы организуем постоянный вывоз наших жителей из московских аэропортов, чтобы они не поселялись в обсерваторы… Мы присылаем туда автобусы, забираем людей и привозим домой».

Петербуржцы рассказывают, что вместо обещанного властями трансфера из Шереметьево до дома, им организовали поездку в обсерватор в подмосковные Мытищи. Забрали их оттуда лишь через трое суток и только после заезда в два аэропорта и в обсерватор в Щелково повезли домой. Людям при этом пришлось провести почти сутки в битком набитом автобусе в духоте, без кондиционеров и туалетов, без еды и воды.

Как оказалось позже, у Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга отличное от губернатора видение ситуации.

«Все прибывающие в Москву граждане РФ после прохождения пограничного, таможенного и санитарного контроля направляются в обсерваторы Московской области, созданные на базе загородных пансионатов». А затем «формируются списки жителей Петербурга и Ленобласти для организации выезда по месту жительства». Далее «по мере формирования групп, а также оформления органами Роспотребнадзора необходимых документов в Москву направляются автобусы для доставки граждан из обсерваторов непосредственно до адресов самоизоляции в Петербурге задолго до окончания сроков обсервации», - сообщили в госструктуре.

«Мы с трехлетним сыном прилетели в Москву из Каира 10 июня, - рассказывает Диана. - В аэропорту нас встретил  с безумным количеством бумажек, которые нужно было заполнять. Везде бардак, столов нет, никаких условий не создано. Многие люди заполняли бумаги, сидя на корточках. Среди документов было постановление, где есть выбор: либо я согласен остаться в обсервации по решению главного санврача, либо я не согласен на обсервацию и тогда следую своим ходом домой. Я хотела поставить галочку во втором окошке, но человек, который дал мне эти документы, сказал, что так ставить нельзя. Я спросила: зачем тогда здесь выбор, если можно заполнять только одно окно? Он ответил: «Никакой свободы выбора нет».

Большинство россиян, прилетающих из-за рубежа, селят в пансионаты в Коломне и Ершово, которое находится примерно в трех часах езды от Домодедово.

«Я и еще четыре мамочки с детьми с египетского рейса надеялись, что нам дадут что-то поближе, - продолжает Диана. - Но нет, привезли в Ершово. Заселили около часа ночи. Обещали покормить. Мы очень этого ждали, поскольку с момента прилета у нас закончилась вся еда и вода. Не дождались, к трем утра уснули. Еду так и не принесли. Другим принесли, а нам почему-то нет. Наутро объяснили: это потому, что они сами не знают, в каких номерах есть люди, а в каких нет».

В специально созданном чате в Telegram, где обмениваются информацией люди, попавшие в подобные истории, сообщили о скандале в автобусе, направлявшемся в Петербург с пассажирами из Латинской Америки. Одна девушка попросила об остановке для того, чтобы сходить в туалет, и столкнулась с грубым отказом. 

«Маразм продолжается, - написала она в чате. - Мне предложили, извините, писать в штаны».

Для того чтобы справить нужду, девушке пришлось соорудить емкость из двухлитровой пластиковой бутылки.

«Но потом, - продолжает девушка, - подошел водитель и сказал, что я (за то, что ругалась) и еще один человек (за то, что снимал видео), и еще один (за то, что рядом сидел) поедем не домой, а в полицию».

Пассажиры рассказали, что к месту прибытия автобуса действительно приехал наряд полиции, но в итоге правоохранители никого задерживать не стали.

 

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