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82 сотрудника завода «Роскосмоса» на больничной койке, но «показательный» визит не остановил даже коронавирус

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

82 сотрудника завода «Роскосмоса» на больничной койке, но «показательный» визит не остановил даже коронавирус
Фото: online.roscosmos.ru

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин недавно посетил калининградский завод "Факел", продолжавший работать несмотря на коронавирус у сотрудников. Через 5 дней предприятие закрыли на карантин.

Сегодня входящий в «Роскосмос» АО «ОКБ «Факел» закрыли для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий – коронавирус, по данным за 15 июня,  обнаружен уже у 82 сотрудников. Однако закрыть предприятие могли гораздо раньше –  как пишет newkaliningrad.ru, о первых 29 заразившихся стало известно еще в начале июня, но отменять запланированный визит главы корпорации, видимо, было катастрофически запрещено.

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