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Россияне первый день живут без «банковского роуминга»

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне первый день живут без «банковского роуминга»
Банковские карты. Фото: сайт Госдума РФ

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга». Он отменяет комиссию за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах.

Закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами принят Госдумой в третьем чтении в конце 2019 года. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан. Нововведения устранили межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.

«Размер комиссии, взимаемой банком при переводе денежных средств между физлицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях», — говорится в документе.

ДВа

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