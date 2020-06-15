Мать двоих детей из Анапы хотят пустить по миру

Аргументы Недели → Общество

15 июня 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

Экс-родственники пытаются оспорить раздел имущества между бывшими супругами и лишить Александру Еременко и ее детей их доли, несмотря на вступившее в силу решение суда. Четвертый кассационный суд отменил необъективные решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Победит ли справедливость и здравый смысл, или вступят в силу два взаимоисключающих решения суда?



Тебе ничего не достанется



Развод между супругами редко заканчивается по-взрослому. Бывает так, что наряду с незрелыми обидами в дело включаются корыстные соображения. Если вчера одна из сторон супружеского союза состояла в родственных отношениях, то завтра, после расторжения брака, внезапно лишается былых привилегий и искренних родственных чувств и становится врагом номер один, в борьбе с которым все средства хороши.



Похожие обстоятельства, по нашему мнению, сложились у жительницы Анапы Александры Еременко, у которой, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о разделе совместно нажитого имущества, родственники бывшего мужа пытаются забрать присужденную долю. Причем делают это не путем обжалования данного решения или инициации пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а в рамках совершенно нового дела. То есть происходит конфликт судебных актов: в отношении одного и того же имущества принято два противоположных вердикта суда.



Началось с того, что супруги Еременко, у которых двое несовершеннолетних сыновей, решили развестись. При этом, как утверждает Александра, ее муж Олег намекнул, что раз дело дошло до развода, то она в итоге ничего не получит. Странное, конечно, заявление, если взять в расчет то, что дети остались жить с матерью, а алименты на обоих мальчиков в данный момент не превышают двух тысяч рублей, никакого участия в жизни сыновей отец не принимает и не оказывает материальной помощи сверх тех самых микроалиментов. А если ко всему этому лишить женщину возможности зарабатывать и обеспечивать своих детей, то это не иначе как желание пустить человека по миру. Ведь то небольшое коммерческое помещение площадью восемьдесят квадратных метров и ангар для хранения продукции, которые в результате развода достались Александре, она использует для ведения коммерческой деятельности, позволяющей ей самостоятельно содержать детей.



Суд расставил точки, но…



Так как договориться по-взрослому не удалось, Александра обратилась в Анапский городской суд, который присудил ей указанные коммерческие площади, а бывшего супруга, которому досталась большая часть имущества, обязал еще выплатить компенсацию, чтобы уравнять доли. В суде установили, что в брак Еременко вступили в 2009 году, а коммерческие объекты приобрели по договору купли-продажи в 2015 году в период супружеских отношений. Примечательно, что одновременно с Александрой в суд подал иск и ее бывший супруг, требуя исключить имущество из совместно нажитого. Оба иска были объединены в одно производство, и всем доказательствам была дана правовая оценка. Олег Е. утверждал, что объекты на земельном участке задолго до их приобретения в собственность строились за счет средств его матери и сестры. Однако суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу: допустимых доказательств того, что спорные объекты недвижимости были возведены с привлечением денежных средств третьих лиц, заявители жалоб не представили. Сам бывший собственник объектов в суде утверждал, что строительство велось по устной договоренности, никаких бумаг не подписывали, учета вложения денежных средств не велось.



…это кому-то не понравилось



Каково же было удивление Александры, когда в суд поступило новое исковое заявление от матери и сестры ее бывшего супруга, требующих аннулировать права бывших супругов на имущество и передать объекты им, потому что они якобы с 2013 года являлись инвесторами строительства объектов. К заявлению была приложена копия договора соинвестирования от 20 марта 2013 года, согласно которому бывшая свекровь якобы заключила соглашение о финансировании строительства объектов с условием их последующего переоформления на нее и ее дочь. По версии заявителей, условия этого договора в 2014 году не были выполнены, а в 2015 году был заключен формальный безденежный договор купли-продажи объектов с Олегом Е. Якобы семья сына должна была переоформить имущество на инвесторов, но этому препятствовала бывшая невестка. Самое удивительное, что за полтора года судебных тяжб по разделу имущества ни в свидетельских показаниях, ни в материалах дела не было ни единого упоминания о существовании договора соинвестирования. Казалось бы, сторона, оспаривающая право на имущество, должна была в первую очередь сослаться на этот документ. Почему же о нем не было ни слуху ни духу? Со стороны Александры стали возникать закономерные вопросы: откуда взялся договор, которого никогда не было?



Быть может, это тот же способ «оставить ни с чем», который испытала на себе мать двоих детей, когда к ней возникла судебная претензия со стороны бывшей свекрови о возврате денежного долга? Это был отдельный судебный спор по долговой расписке, которую якобы заполнил бывший муж Александры в ее присутствии на сумму более 1,5 миллиона рублей, якобы полученных от своей матери. В этой расписке почему-то не было подписи Александры Еременко. Об этом она сообщила в Анапский городской суд в своем ходатайстве: «О явной подложности расписки свидетельствует ее текст, из которого усматривается, что деньги якобы выдавались „снохе” и „сыну”, однако моя подпись в расписке отсутствует. Расписки в семье никогда друг другу не писали. Полагаю, что данная расписка была составлена Р. И. Еременко и О. В. Еременко в июне 2018 года, перед обращением в суд, с целью получения незаконного права на присвоение моих денежных средств». Важно, что по данному спору суд, разобравшись в материалах дела, не стал удовлетворять требования истцов по отношению к Александре.



Откуда взялся договор?



И тут возникла ситуация с невесть откуда взявшимся инвестиционным договором, о котором даже в момент супружеского раздела третья сторона умалчивала. Несмотря на то что уже вступило в законную силу решение суда о разделе имущества в отношении того самого коммерческого помещения, Анапский городской суд принял отдельный иск к рассмотрению по тому же объекту недвижимости. С момента поступления дела в суд до принятия окончательного решения прошло шесть дней. Десятого апреля 2019 года за одно заседание суд вынес вердикт в пользу истцов. Это решение подтвердила и апелляционная инстанция в Краснодаре.



По мнению Александры Еременко и ее защитника, допустимых доказательств исполнения вышеуказанного договора: платежных документов, подтверждения наличия денежных средств, актов-приема передачи, исполнительных документов по результатам строительства — истцы не представили. При этом сестра бывшего мужа не являлась стороной договора, а в качестве доказательств участия в строительстве предъявила суду тетрадь с собственноручными записями и опиралась на показания свидетелей. Фактически речь шла о переоценке доказательств и обстоятельств, установленных судом по ранее рассмотренному делу.



Таким образом, возник конфликт судебных актов: в отношении одного и того же имущества принято два противоположных вердикта суда.



Такое быстрое решение судов в пользу оппонентов и сомнительный договор инвестирования пробудили подозрения в фальсификации доказательств. Не был ли договор составлен задним числом? Для того чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения, Александра Еременко обратилась в следственные органы с просьбой возбудить уголовное дело по информации о возможной фальсификации документов. Заявление о совершении преступления было зарегистрировано 18 июня 2019 года, однако в августе следователи отказали в возбуждении уголовного дела, в паре строк отметив, что в ходе опроса указанные лица опровергли доводы заявителя. Между тем договор инвестирования был изъят для проведения экспертизы, которая до сих пор — уже спустя год — не проведена!



Пока следственные органы почему-то волокитят проведение экспертизы и отказывают в возбуждении уголовного дела, на Александру, по ее словам, оказывается определенное давление со стороны неизвестных лиц. Нашей редакции была предоставлена аудиозапись телефонного разговора Еременко с неизвестной женщиной, которая, ссылаясь на вхожесть в круги общения семьи ее бывшего мужа, утверждает, что договор инвестирования был составлен задним числом, а в случае, если Александра отстоит свои права, существует вероятность покушения на ее жизнь и здоровье. Является ли данная запись основанием для проведения проверки, должны определить компетентные органы.



Кроме того, в 2018 году Александра Еременко подавала заявление в полицию о ночном проникновении в ее дом неизвестных. Однако, несмотря на то что камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали в тот день автомобиль бывшего супруга, сотрудники правоохранительных органов проводить проверку по данному факту не стали.



Что скажет апелляция?



Между тем Четвертый кассационный суд рассмотрел жалобу Александры Еременко и пришел к выводу, что обжалуемые судебные акты не соответствуют требованиям законности и обоснованности, приняты с нарушением норм материального и процессуального права. Суду недостаточно свидетельских показаний — нужны письменные свидетельства осуществляемых сделок. Согласно пунктам того самого договора соинвестирования любые изменения или новые договоренности должны подтверждаться сторонами в письменной форме, однако судами не установлено наличие каких-либо письменных документов, которые бы свидетельствовали о внесении изменений в условия договора, в том числе о привлечении сестры Олега Е. — В. В. Нестеровой — в качестве инвестора и так далее.



Восемнадцатого июня 2020 года ожидается новое рассмотрение дела в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда. Прислушается ли к рекомендациям кассации судебная коллегия? Наши журналисты намерены присутствовать на заседании и следить за развитием событий. Мы надеемся, что справедливость окажется на стороне матери и ее детей, против которых, судя по происходящим событиям, объявлена война.



Также 17 июня Анапский городской суд рассмотрит абсурдное заявление против Александры Еременко по сомнительному договору аренды указанных коммерческих помещений, на основании которых ее собираются выставить на улицу как неблагонадежного арендатора. И это при существующем решении о разделе имущества, согласно которому Александра является собственником. В суд была подана ксерокопия документа. Подлинника, предполагается, не существует в природе.



Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по указанным фактам, в том числе выяснить причину затягивания проведения технической экспертизы следственными органами, и дать происходящим событиям процессуальную оценку.