Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался

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15 июня 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Воробьев, фото: aivorobiev.ru

На 92-м году жизни скончался первый министр здравоохранения РФ, академик РАН, экс-директор Гематологического научного центра РАМН (сегодня Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьев.

Генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко очень тепло о нем отозвался, Воробьев его учитель, и многих других, гениальный врач, выдающийся и необычный человек. По словам Савченко, Воробьев создал институ в том виде, в каком он сейчас находится.

Академик Андрей Иванович Воробьев - автор 400 научных работ, включая монографии и учебники. Под его руководством защищено 57 диссертаций, в том числе 15 докторских. Многие годы был главным редактором журнала «Гематология и трансфузиология» и главным терапевтом Медицинского центра Управления делами Администрации Президента РФ.

С 1987 по 2011 год был директором Гематологического научного центра РАМН. С 1991 по 1992 год занимал должность министра здравоохранения России.

Награжден орденом Ленина за работу по организации ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лауреат государственной премии СССР.