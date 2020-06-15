Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался
Андрей Воробьев, фото: aivorobiev.ru

На 92-м году жизни скончался первый министр здравоохранения РФ, академик РАН, экс-директор Гематологического научного центра РАМН (сегодня Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьев.

Генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко очень тепло о нем отозвался, Воробьев его учитель, и многих других, гениальный врач, выдающийся и необычный человек. По словам Савченко, Воробьев создал институ в том виде, в каком он сейчас находится.

Академик Андрей Иванович Воробьев - автор 400 научных работ, включая монографии и учебники. Под его руководством защищено 57 диссертаций, в том числе 15 докторских. Многие годы был главным редактором журнала «Гематология и трансфузиология» и главным терапевтом Медицинского центра Управления делами Администрации Президента РФ.

С 1987 по 2011 год был директором Гематологического научного центра РАМН. С 1991 по 1992 год занимал должность министра здравоохранения России.

Награжден орденом Ленина за работу по организации ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лауреат государственной премии СССР.

НС

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью