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Собянин отметил вклад доноров крови в сохранение здоровья москвичей

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин отметил вклад доноров крови в сохранение здоровья москвичей
Фото: соцсети

Более 80 тыс. человек стали донорами крови в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы (ГКБ) №52, куда он прибыл в честь Всемирного дня донора.

«Я хотел поздравить и поблагодарить более 80 тыс. москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. И, конечно, спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса», - сказал Сергей Собянин.

Он также пообщался с донорами, которые сегодня сдали кровь. Среди них - горожане, в крови которых обнаружили антитела к коронавирусу.

«Это действительно важная история, потому что, как мне сказали доктора, 50% людей, которые вот уже практически должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это, конечно, здорово. Спасибо. Такой неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей», - подчеркнул мэр.

Он также выразил благодарность врачам.

«Спасибо докторам, которые создали эту службу крови. Сегодняшнее отделение, где мы находимся - одно из старейших в Москве. В этом году исполняется 50 лет. Так что поздравлю вас с этим юбилеем. Вообще московская служба крови - одна из самых крупнейших в мире и самых эффективных. Москва полностью себя практически обеспечивает всем необходимым для переливания крови», - добавил Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москва, в 2019 году в столице донорами стали 86 тыс. 652 человека, из которых 83 тыс. 320 - безвозмездные доноры. Впервые стали донорами 38 тыс. 387 человек.

В период борьбы с пандемией коронавируса отделение переливания крови ГКБ №52 стало одним из четырех центров, где осуществляется отбор плазмы крови с антителами к COVID. В настоящее время донорами плазмы в больнице стали более 200 человек, сдавших в отделении 125 литров плазмы.

Отмечается, что Москва - это первый регион, в котором началась заготовка плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID. По состоянию на 13 июня, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1 тыс. 102 человека, сдавшие более 680 литров плазмы. Плазму получили около 600 пациентов.

В целях стимулирования донорства плазмы доноров-реконвалесцентов COVID власти Москвы установили выплаты из расчета 5 тыс. руб. за 600 мл плазмы. Выплаты получили 892 человека на сумму 4,46 млн руб.

 

ГБ

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