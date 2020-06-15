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Депутаты Мосгордумы обсудили обеспечение информационной безопасности детей в интернете

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Мосгордумы обсудили обеспечение информационной безопасности детей в интернете
Фото: соцсети

Интернет даёт современным детям большие возможности для развития и обучения, но одновременно несёт определённые угрозы, поэтому родители должны быть в курсе сетевой жизни ребёнка и использовать различные технические средства для обеспечения его информационной безопасности. Такое мнение в беседе с журналистами «Аргументы и факты» выразила депутат Московской городской думы от районов Северное и Южное Бутово Людмила Гусева.

Она напомнила, что отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, регулирует Федеральный закон № 436-ФЗ.

«Согласно этому документу, функция контроля за безопасностью детей в интернете возложена, прежде всего, на их родителей», - сказала депутат.

Людмила Гусева рассказала, что на одном из последних заседаний Мосгордумы депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Кроме того, вопрос о кибербезопасности детей рассматривался на одном из заседаний движения «Родительское собрание Бутова», в состав которого входят родительская общественность, директора школ, руководители органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, ОВД и другие заинтересованные лица. По итогам встречи была подготовлена памятка, ставшая очень востребованной среди родителей», - отметила Людмила Гусева.

ГБ

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