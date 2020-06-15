Проекты в сфере детства отметят на конкурсе Tele2 и фонда «Навстречу переменам»

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15 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы компании «Теле2»

Лучшие проекты предпринимателей, направленных на поддержку детства, отметят на антикризисном конкурсе. Его организуют фонд «Навстречу переменам» и компания Tele2.

Один из учредителей фонда Татьяна Бурмистрова отмечает, что выживаемость стартапов, поддерживаемых фондом, намного выше, чем в других венчурных проектах.

«У нас выживает примерно 8 из 10 компаний-новичков, полностью успешными становятся 3 компании из 10, — сказала она. — Это очень крутой показатель, но в этом году в связи с пандемией приняли решение не поддерживать стартапы. Мы подумали, что в условиях экономического кризиса наши успешные проекты тоже испытывают трудности. Мы видим насколько полезна их работа для детей и просто не можем их бросить».

Формат для антикризисного конкурса решили изменить. Под кураторством фонда находится 150 организаций, 75 из них — некоммерческие. Именно они будут принимать участие в конкурсе. Восемь победителей получат по 650 тысяч рублей, информационную поддержку и помощь в разработке антикризисной стратегии. Кроме того, эти компании смогут общаться с единомышленниками в сфере детства в России и за рубежом. На настоящий момент принять участие в конкурсе решили 40 организаций, сообщает агентство «Полит74».

Компания Tele2 является постоянным партнером фонда. «Мы считаем, что развитие социального предпринимательства — это гораздо больше, чем разовое решение проблемы, — рассказывает Виктор Юдин, представитель компании Tele2. — Сегодня многие предприятия выделяют деньги на благотворительность, но найти средства на хорошее социальное дело тоже очень важно. Наша экспертная оценка и поддержка оказывают наилучший эффект для социального бизнеса».