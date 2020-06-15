Что удивляет Интарса Бусулиса в российских коллегах

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15 июня 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский музыкант Интарс Бусулис, фото: globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Латвийский музыкант Интарс Бусулис иногда любит порассуждать. Особенно, в период коронавируса, когда с семьей «отдыхает» далеко за пределами Риги. Связывает ли Интарса дружеские отношения с российскими коллегами из шоу-бизнеса.

Музыкант признался, что в самой начале карьеры ему было легко: он из всех российских звезд по имени знал только Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.

«С Аллой Борисовной мы всего лишь пару раз поздоровались, а потом я ее и Максима Галкина пригласил на свой концерт в Юрмалу. Они пришли и отсидели весь концерт. Это круто, конечно! Но я бы не сказал, что в той тусовке я свой… Я больше приезжаю в Россию на гастроли, работать. Я не так часто бываю на тусовках. Не очень люблю. Да и не приглашают особо. Я просто гость… Но российские знаменитости – очень интересные люди. Бывает, что за столиком сидят известные поэты, музыканты, артисты… Интеллигентные люди. И тут вдруг кто-то скажет б… И все смеются. Как это можно превратить в смех? Хотел бы этому научиться. Пока не получается».