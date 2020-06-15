«Дальневосточной ипотекой» начали пользоваться владельцы ДВ гектаров

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дальневосточные гектары; фото ИА Хабаровский край сегодня

В 2019 году правительством РФ была утверждена программа «Дальневосточная ипотека». Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, спрос на льготное кредитование сохраняет свою положительную динамику.

Жительница Советской Гавани Хабаровского края Светлана – одна из первых получила «дальневосточную ипотеку» на ДВ гектаре и поделилась с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике об особенностях получения льготного кредита и о дальнейших планах.

- Мы давно мечтали о своем доме, но то средств не хватало, то подходящий участок не получалось найти. Тем не менее, решили начать с земли - год назад приняли решение участвовать в программе «дальневосточный гектар» и нашли участок площадью 22 сотки прямо в центре Советской Гавани с видом на бухту. В дополнение к собственным средствам на строительство дома, рассматривали обычное ипотечное кредитование, но потом было объявлено о льготной программе «Дальневосточная ипотека» и, изучив условия, мы решили попробовать участвовать в ней, - рассказывает получатель «дальневосточного гектара».

По словам собеседницы Агентства, на строительство дома семье не хватало 3 миллиона рублей. Если бы они воспользовались обычной ипотекой на 10 лет, платеж бы составил 45-50 тысяч рублей в месяц. По льготной же программе вышло 27 тысяч рублей. Причем, при погашении «дальневосточной ипотеки» можно использовать средства материнского капитала.

- Все сложилось – мы нашли компанию-застройщика, заключили с ней договор, а под залог предоставили квартиру и подали заявку на «Дальневосточную ипотеку». Две недели рассмотрения, и вот сегодня уже получаем средства в банке. Это просто невероятно, что наконец-то у нас можно строить дом с такой выгодой. Это просто мечта, - отметила она.

- Программа «Дальневосточная ипотека» - это уникальные условия, позволяющие на Дальнем Востоке молодым семьям и обладателям «дальневосточных гектаров» решить жилищный вопрос. Люди приобретают квартиры, ведут жилищное строительство и безусловно связывают свое будущее и будущее своих детей с развитием на Дальнем Востоке. Ведь именно возможность реализовать свои планы и жить в комфорте – то, к чему люди стремятся, - прокомментировал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 % годовых. Первоначальный взнос – не менее 20 %, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей.

К реализации программы подключились 12 банков, причем 5 из них работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства.