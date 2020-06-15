Партия защитных средств для медиков поступила в край после распоряжения Трутнева

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15 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Защитный костюм; фото соцсети

Костюмы, а также другие средства защиты приобретены для Дальнего Востока по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На это из внебюджетных источников: Фонда развития Дальнего Востока, а также крупных компаний, реализующих проекты в регионе, было выделено 1 млрд рублей.

Всего в Хабаровский край пришло 1500 медицинских средств, которые распределены между несколькими лечебными учреждениями региона.

– Сегодня мы получили полторы тысячи изоляционных стерильных одноразовых костюмов для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. После праздников мы получим ещё одну безвозмездную помощь в размере двух тысяч костюмов, – отмечает начальник управления лицензирования лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Оксана Кунько. – Также мы получим изоляционные очки и респираторы. Полученная партия уже распределена между стационарами края, которые оказывают помощь инфицированным.

Сотрудники десятой городской больницы, которые ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью, находясь круглосуточно рядом с пациентами, зараженными COVID-19, с благодарностью приняли и оценили предоставленную им дополнительную помощь.

– В настоящий момент наша больница перешла на особый режим работы. Все сотрудники находятся в зоне риска, и вынуждены работать в специальных средствах защиты: костюмах, очках, респираторах. Поэтому, конечно, для нас эта помощь очень важна, она поможет нашему персоналу защититься во время исполнения своих обязанностей, – рассказывает заместитель главного врача Городской больницы № 10 Вероника Чернявская. – В настоящий момент потребность в костюмах нам помогли закрыть. В ближайшее время нам обещают поставить еще партию костюмов, а также маски и респираторы.

До конца мая в Хабаровский край поступит еще партия защитных костюмов в количестве 13,5 тысяч штук. Помимо этого, в дальневосточные регионы направят 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток.

Первые партии средств индивидуальной защиты с начала мая этого года Фонд развития Дальнего Востока также передал в Забайкальский край, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область.