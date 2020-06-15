Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Открытие кафе в Москве, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом снятии ограничений в столице. Ою этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Когда при улучшении эпидситуации мы принимали решения о первых серьезных шагах по снятию ограничений – таких, как возобновление работы промышленности и стройки, открытие МФЦ, магазинов и бытовых услуг, – я понимал, что иду на большой риск усиления распространения ковида. Но, с другой стороны, я понимал, что невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг. И надеялся, что радикального, неуправляемого ухудшения не будет.

Так оно и получилось. Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения, мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше», - написал Сергей Собянин».

Он отметил, что по прошествии недели с начала первого этапа снятия ограничений в столице фиксируется продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров.

«Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года», - отметил мэр.

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%»,- написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник также в очередной раз поблагодарил медицинских работников за их работу в период пандемии, а также горожан за понимание и поддержку в этот период

«В заключение хочу еще раз выразить глубочайшую благодарность и признательность врачам и медсестрам, всем медицинским работникам Москвы, ведущим неустанную борьбу за наше здоровье. Хочу сказать спасибо москвичам за поддержку, понимание и совместную борьбу с этой заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за нами», - заключил Сергей Собянин.