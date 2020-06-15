Артемий Троицкий высказался в защиту русского слова «негр»

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15 июня 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Артемий Троицкий

Фото: Facebook

Журналист и музыкальный критик опубликовал пост, в котором заметил, что не собирается отказываться от слова «негр», так как не видит в нём ничего унизительного.

По-чешски, по-словацки и по-польски еврей будет «жид». Пишется «žid». Абсолютно ничего обидного и некорректного в этом слове для западных славян нет. Жид и жид — еврей, значит. Скажем, один из популярнейших пражских музеев, старинное еврейское кладбище, называется «жидовски гржбитов», и никак иначе.

В России слово «жид» звучит и используется омерзительно — как оскорбительное и шовинистическое. «Жидовская морда» и всё такое. Употреблять его в русскоязычном обиходе — значит быть антисемитом и хамом.

Однако я никогда не слышал призывов, тем более требований к чехам и полякам не использовать слово «žid» из-за того, что многих русскоязычных людей, евреев в первую очередь, это может возмутить.

Как вы, возможно, уже догадались, я клоню к пресловутому слову «негр».

На мой взгляд, аналогия тут очевидная; более того, «жид» в русском контексте звучит намного жёстче. (Кстати, никто из американских знакомых не смог мне убедительно объяснить, что такого страшного в слове «negro» — сходились на том, что это «устарело», имеет «рабовладельческие» коннотации и «как-то пренебрежительно»). Пребывая в Америке и Британии, я не буду говорить «негр», зная, что это покоробит местное население. Но причём тут русская языковая среда?! И российские медиа?

У нас это слово традиционное, всегда употреблялось культурными людьми и не несло ни толики расовой предвзятости. Слово «чёрный» явно грубее, а «афроамериканец» — не только громоздко, но и нелепо, поскольку негры живут отнюдь не только в США.

Лично меня ни национальная, ни расовая принадлежность человеков никогда не волновала ни в малейшей степени. Джими Хендрикс и Майлс Дэвис, Джон Кейдж и Том Уэйтс — мои любимые музыканты, и мне дела нет до цвета их кожи. Расовую историю мне приходилось выпячивать только в СССР, когда, чтобы «протащить» статью о том же гениальном Джими, его необходимо было представлять выразителем чаяний «угнетённого меньшинства». В этом была доля правды, но были вещи поглавнее.

К чему я всё это написал? Да просто в защиту русского, подчёркиваю русского, слова «негр». Я нечасто его употреблял, но отказываться не собираюсь. И песенку «Убили негра», которую я в своё время не без труда продавил на радио, слушать не зазорно. Вот убивать действительно нельзя.