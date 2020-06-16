«Ангел-хранитель» появился на железнодорожном переезде в Волгограде

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16 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Профилактический рейд в Волгоградском регионе прошел в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Сотрудники Приволжской железной дороги присоединились к проведению Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В этот день на охраняемом железнодорожном переезде 8 км перегона Ельшанка – Бекетовская состоялся профилактический рейд. В нем приняли участие специалисты Волгоградской дистанции пути и актив Совета молодежи Волгоградского региона Приволжской магистрали.

Ежесуточно через этот переезд проезжают более 9,5 тыс. автомобилей, а на данном перегоне курсирую более 100 пассажирских и грузовых поездов. Сотрудница дистанции пути в стилизованном костюме «ангела-хранителя», символизирующего гармонию и порядок в жизни, напомнила водителям о правилах дорожного движения и раздала профилактические памятки. В завершении акции молодые специалисты Волгоградского региона развернули плакат с призывом об осторожном пересечении железнодорожных переездов.

За 5 месяцев 2020 года на территории Волгоградской области произошел один случай ДТП, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 11 июня 2020 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Главная цель – предупреждение аварийности на железнодорожных переездах.