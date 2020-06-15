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Московская полиция разыскивает Дарта Вейдера. Мальчишка в маске накупил сладостей и игрушек, заплатив чужой банковской картой

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Московская полиция разыскивает Дарта Вейдера. Мальчишка в маске накупил сладостей и игрушек, заплатив чужой банковской картой

Московская полиция разыскивает ребёнка в маске Дарта Вейдера. Они с другом нашли чужую банковскую карту и накупили себе сладостей и игрушек.

О двух малолетних похитителях узнали, когда в полицию обратился владелец карты, когда у него в банковском приложении начали всплывать странные уведомления о покупках. Транзакции по карте пробили и увидели, что его картой завладели двое юношей. Их заметили одном из магазинов, где малолетние воришки набрали себе игрушек и конфет аж на 3 тысячи рублей, пишет канал "Baza".

Пацанов уже ищут, но один из них был в маске Дарта Вейдера, а значит опознать отступника джедаев будет не просто.

БИ

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