Коронавирус 15 июня: борьба со страхом заражения и новая вспышка в Китае

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 8 040 825 человек. Погибли 437 554 инфицированных, вылечились – 4 133 437. Владимир Путин тем временем оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России. По его словам, страна выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями.

Эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, в каких местах существует наиболее высокий риск заразиться коронавирусом. Проще всего «подхватить» вирус в местах большого скопления людей – в офисах, кинотеатрах, театрах, религиозных учреждениях, школах и детсадах, заведениях общепита, на спортивных аренах и концертных площадках.

В Москве количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 млн. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19. Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что очень высок риск дальнейшего распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке столицы Китая. Власти намерены принять самые решительные меры, а также протестировать людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах.

Отменять масочно-перчаточный режим пока рано. Таким мнением в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» поделился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — заявил он.