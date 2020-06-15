К концу века Россия недосчитается половины населения. Если не будут рожать

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Демография в России развивается по худшему сценарию уже на протяжении нескольких десятилетий. Если тенденция сохранится, то к концу века страна недосчитается более половины населения.



Женщины не спешат рожать детей, ссылаясь на плохие условия, необходимость получения образования. Главное проблемой демографии является неготовность семей заводить второго и третьего ребёнка.



Высокая убыль населения фиксируется на протяжении четырёх лет. Специалисты связывают это с последствиями войны. Сейчас выросло поколение, которое родилось в конце прошлого века. Женщин детородного возраста здесь очень мало.



Демографические проблемы решаются при помощи национального проекта «Демография». Однако эксперты отмечают на невозможность выполнения обозначенных ориентиров. Коэффициент рождаемости в нашей стране составляет 1,6 ребёнка на одну женщину. В то время как для воспроизводства населения требуется показатель в 2,4. Власти предпринимают правильные меры для поддержки семьи, но их недостаточно. Требуются более серьёзные финансовые инструменты.



Нацпроект «Демография» требует значительной доработки, в приоритет которого должна быть положена поддержка многодетной семьи. Только такой вариант позволит исправить демографическую проблему в России.



