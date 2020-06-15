Коронавирус ударил по работе каршеринга и такси

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Власти крупных городов до пандемии считали, что развитие каршеринга и такси позволят разгрузить городские дороги в час пик. Однако эпидемия разрушила надежды: люди боятся заразиться и придерживаются социальной дистанции при пользовании общественным транспортом. Горожане всё чаще рассматривают модель использования личного автомобиля как приоритетный вариант.



Россияне, посидев на карантине, боятся пользоваться также общими предметами. Количество автомобилей из каршеринга, остающихся на парковках, постоянно увеличивается. На машины, к примеру, отсутствует спрос не только в центре Москвы, но и в отдалённых районах за Третьим транспортным кольцом.



Представители крупных столичных операторов каршеринга YouDrive и Belkacar сообщили, что после отмены карантина спрос на услуги возрос, однако это может быть кратковременным явлением.



Москвичи не спешат пользоваться и услугами такси. Такой позиции придерживается более половины жителей российской столицы.



Жизнь в крупном городе отличается не только высоким комфортом, но и большой опасностью массового заражения. У людей в период эпидемии наблюдается паническое настроение. В посткарантинный период ситуация не меняется.



