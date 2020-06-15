В столице провели 3 млн ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию

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15 июня 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

ПЦР-тесты, фото соцсети

В Москве количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 млн. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию», - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что в Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

С 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи.