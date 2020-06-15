Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил преимущества онлайн-встреч с избирателями

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Козлов, фото соцсети

Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов назвал онлайн-встречи с жителями удобным форматом для обсуждения вопросов и отметил, что планирует продолжить проводить прием граждан в таком формате. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Такой эфир состоялся на YouTube-канале. Было много вопросов от представителей 13 поселений Новой Москвы, районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино, которые входят в мой избирательный округ. Чуть более часа длился эфир. Фактически был такой блиц-опрос, можно так его назвать. Это удобный формат общения с жителями. Я буду продолжать его использовать, но, конечно же, очные встречи останутся. Как только будут сняты все ограничения, обязательно будут такие офлайн-форматы встреч на территории, я их сохраню и буду продолжать», - заявил Александр Козлов.

Депутат отметил, что многие вопросы касались строительства социальной инфраструктуры.

«Это строительство детских садов, школ, поликлиник, это вопросы, связанные с благоустройством, развитием городской среды. Много вопросов было в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализации программы реновации», - пояснил Александр Козлов.

По его словам, такой формат общения с жителями позволяет охватить большую аудиторию.

«Как по совмещению комбинации способов общения, мне кажется, дает, с одной стороны и больший охват, и можно рассказать жителям, что происходит на городском уровне, какие задачи мы решаем в Московской городской думе и какие обращения поступают от жителей округа. Вот такой двусторонний диалог в онлайн-формате, как мне показалось, и обратная связь от жителей, очень успешный», - заключил парламентарий.