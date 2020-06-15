Эксперт назвал главную опасность подключения к Wi-Fi в общественных местах

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15 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: человек в маске, Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, чем опасно использование беспроводного Интернета - Wi-Fi - в общественных местах. По его словам, наличие даже самого сложного пароля не спасет владельца устройства.

«На роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», - пояснил он.

Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, отметил Щельцин. Однако он добавил, что есть регламенты по безопасности, без которых публичные сети Wi-Fi функционировать не могут. Эксперт предложил использовать VPN и антивирус, что снизит риск взлома гаджета.