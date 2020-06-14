Это не мячи бросать. Чемпион России по гандболу вооружившись лопатой разнёс московский двор из-за боязни клещей и змей

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14 июня 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Многократный чемпион России по гандболу и бронзовый призер Олимпиады Михаил Чипурин на днях дал решительный бой клещам и змеям в Москве. Ради этого он вооружился лопатой и на пару с женой разнес ухоженные клумбы и благоустроенный дворик в Хорошёвском районе.

Досталось и поилке для птиц — по мнению Михаила, в ней могут захлебнуться дети. Чтобы успокоить вандала, который рушил заграждения и вырывал с корнями растения пришлось вызвать полицию. Стражам правопорядка спортсмен и объяснил, что он очень боится клещей и змей и что именно так надо поступать с «рассадником этих гадов».

Полицейские протокол-то составили, но наказывать Чипурина пока не стали, сообщает канал "Mash".