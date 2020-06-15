«Азбука верности» или «Батюшка – онлайн»: как РПЦ осваивает социальные сети

Представители РПЦ стали чаще создавать свои сайты и порталы. С появлением Интернет-проектов молодое поколение все больше начинает интересоваться вопросами веры, а многие агностики даже обращаются в православие. Одним из наиболее успешных проектов считается"Батюшка-онлайн"- международный портал, в котором настоятели храмов быстро отвечают на вопросы и дают рекомендации. На данный момент в нем участвуют более 50 священнослужителей. Он действует по благословению митрополита Симбирского и Новопасского Феофана. Основан был в 2011 году в Ульяновске. Целью портала является ведение православной миссии в сети,просвещение неверующих и маловерных, а также предоставление моральной и финансовой поддержки всем христианам, которые попали в беду. РПЦ с недавнего времени присоединилась к проекту. Портал также способствует сотрудничеству между российской церковью и храмамидругих стран мира, в которых исповедуется православие.

Одной из самых популярных платформ является TikTok, и многие священники уже имеют там достаточно большую аудиторию. Иеромонах Александр Митрофанов решил бороться с ересью в том месте, где его больше всего,- в Интернете. Сначала он вел канал на YouTube и выкладывал видео на религиозную тематику в формате+100500. Зная о том, что большая часть аудитории перешла на другие платформы, батюшка решил завести TikTok и записывать туда смешные ролики с христианским подтекстом.«Отроки YouTube не смотрят,так что завел страничку вTikTok»,- говорит отец Александр.В своих клипах он по-доброму шутит на религиозную тему,о на вопросы молодых людей, помогает справиться с низкой самооценкой и обрести душевное равновесие. По-доброму хайпует на этой платформе и священник Святослав Шевченко из Благовещенска, участник проекта «Батюшка-онлайн». До этого он также снимал видео наYouTube и отвечал на вопросы православных в мессенджерах.Контент его представляет смесь поучительных видео с ответами на вопросы , «добрые» шутками над грешниками, атеистами. Результаты опросов показывают,что около 70% аудитории относится к такому формату “проповедей” положительно.

Помимо просветительских христианских каналов или сайтов, есть также православные сайты, предназначенные для общения, поиска второй половинки с таким же вероисповеданием. На вопрос о том, почему православным недостаточно существующих социальных сетей для общения,есть обоснованный ответ: верующие люди всегда следуют определенным христианским догмам,согласно которым брак возможет только при совокуплении интеллектуального, духовного и душевного уровня. Особое внимание уделяется сохранению непорочности и чистоты до брака,а такие условия соблюдаются далеко не всеми пользователями Вконтакте или Facebook. На сайтах знакомств для православных анкеты предоставляются соответствующие: пользователей спрашивают о том,в какую церковь они ходят,соблюдают ли пост, сколько времени уделяют молитве и как часто молятся.Одним из таких сайтов является"Азбука верности", часть из разделов религиозного портала «Азбука веры».

«Узнала об этом сайте от знакомых, с которыми мы вместе ходили в церковь. Я сама воспитываю сына, с мужем развелась несколько лет назад.Решила зарегистрироваться,чтобы создать прочную семью.Радует, что в основном на этом сайте можно найти серьезно настроенных людей с четкой позицией, а еще своих единомышленников. Кроме того,на сайте много полезной информации о церковных праздниках»,- делится своими впечатлениями новый пользователь Людмила Абакова.

Еще одним полезным ресурсом для православных считается сайт"Елицы". Пользователям можно не только находить прихожан из своего храма и общаться с ними,но и обсуждать мероприятия,быстро организовывать паломнические поездки, а настоятелям храма- открывать сборы на восстановление церкви, учреждение приюта или воскресной школы. Оформление практически не отличается от «светских» социальных сетей: паблики, музыка, заметки.Отличие лишь в том, что все имеет православную направленность.

«Мне очень нравится сайт,потому что можно указать свой храм и быстро найти прихожан из него. К тому же, всегда есть сообщения о том, какой сегодня православный праздник, есть информация о его истории и о том, какие молитвы нужно прочитать дома»,- рассказывает Наталья Иванова, пользователь «Елицы».

Кроме создания своих социальных сетей и сайтов, РПЦ занимается разработкой и других источников. Для ведения миссионерской деятельности используются религиозные еженедельные Интернет-издания, одним из которых является"Фома". Также создаются православные поисковые системы для всех желающих познакомиться с христианством, с его таинствами и устоями, с библейскими сюжетами с объяснениями. К подобным системам относится портал"Рублев", слоганом которого является фраза «Ищите и обрящите».

Таким образом, РПЦ активно разрабатывает свой контент на просторах Интернета. Создание сайтов, проектов, порталов и социальных сетей для православных- все это свидетельствует, о том, что церковь пытается установить контакт с молодым поколением.Это также говорит об уничтожении стереотипов о «дремучих» священниках,которые считают гаджеты,Интернет и все, что не связано с Библией, злом. Судить о том,насколько создание роликов и клипов священниками этично и насколько это соответствует христианским догмам, очень сложно. Однако именно с помощью онлайн- формата РПЦ удается достаточно успешно вести свою миссионерскую деятельность.