Президент Латвии: Преступления не имеют срока давности

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14 июня 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

президент Латвии Эгил Левитс, twitter.com

Президент Латвии Эгил Левитс, обращаясь к гостям Рижского замка и к присутствующим у памятника Свободы, отметил, что преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности.

Сегодня, 14 июня, в Латвии проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.

Президент Латвии Эгил Левитс встретился в Рижском замке с людьми, которые пережили высылку в Сибирь, а также с участниками конкурса школьных работ «Дети Сибири».

«Восстановленная, независимая и демократическая Латвия – это взлелеянная мечта высланных 14 июня жителей Латвии. Мы в ней живем. Эта победа правды и справедливости. Это победа идеалов над злым и преступным. Важно помнить и осознавать это. С годами все более важной становится преемственность поколений. Близость между поколениями существует только в том случае, если последующим поколениям важна жизнь предков, они ценят ее и продолжают начатое как на семейном, так и на государственном уровне», сказал президент Латвии.

Июньская депортация в Латвии с 22 мая по 22 июня 1941 года затронула 15, 5 тыс. человек. Выселение происходило в рамках «компании» советских властей. Именовалась, как «очистка» от «антисоветского социально опасного элемента». По мнению историков стран Балтии, это выселение – преступление против человечности и оно не имеет срока давности.