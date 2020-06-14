Партия «Согласие»: поумничал век, а толку нет

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14 июня 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума, фото соцсети

29 августа, если Бог даст, состоятся внеочередные выборы в Рижскую думу. Главная интрига года: а кто же будет мэром и вице-мэром Риги? Политологи, политики, латвийцы «застыли» в ожидании… Лишь одна партия «встала в стойку», как охотничья борзая – «Согласие».

Справедливости ради отметим, что охотничья борзая честно выполняет свою работу и приносит в зубах добычу хозяину, а вот партия «Согласие» считает, что, простите, потрепаться языком вполне достаточно. Навесить «лапшу» на уши, порассуждать об эмпирических фактах, словесно облить грязью соперников-кандидатов – самое лучшее.

Право слово, господа из «Согласия»!!! Вы же взрослые люди! Неужто никто в Латвии и, конечно, в Риге не знает о ваших «подвигах»? Да ведите свои разговоры сколько угодно, но зачем спекулировать для многих латвийцах на святом, на русском языке. Где вы и где русский язык? Вы же не о деньгах, бутиках, домах с «купидонами» рассуждаете!!! Тема русский язык – сложная и болезненная в Латвии.

Итак, партия «Согласие» решила выдвинуть во «власть» некого Константина Чекушина. Кто он? Где раньше был? Чем занимался? Оказывается, что г-н хороший является защитником русских школ и общественным деятелем.

Уж пусть простят меня, но где, когда он защищал русский язык и школы – не знаю! Прошу заметить, я не задаю вопрос… «сколько?» Сколько нынче стоит публичная борьба за «кресло мэра»? Для г-на Чекушина цена одна – бла, бла, бла. И, конечно, точное «воспроизведение» слов «хозяина». Кто это? Нил Валерьевич Ушаков. Все просто: будешь делать и слушать экс-мэра Риги Ушакова, то и местечко тебе подберут… если KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией – пр. «АН») не остановит…

Итак, как же боролся Константин Чекушин за могучий, великий русский язык и его право?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» изыскали возможность получить некую информацию о Константине Чекушине. Комментарии одного из директоров рижской школы и специалиста в области образования.

«Мне сложно говорить о «бойцовских» качествах Константина. Я их не вижу. Более того, он производит впечатление несколько… закомплексованного человека, осторожного и сильно поддающегося влиянию людей. Я присутствовал с ним на собраниях в министерстве… Есть такой отдел в министерстве образования, как «совет по вопросам нацменьшинств». И меня всегда удивляло, что заседание он проводил в полном молчании: не высказывал свое мнение, не спорил, не отстаивал. А вот когда все заканчивалось, то за дверью Константина «прорывало»: он рьяно рассуждал, выдвигал «теории», советовал… «Показывал» себя знатоком образования, русского языка. Где же его позиция была там, в зале? Где? За дверью мы многое можем сказать, но какая польза от этого? Почему, если ты «борец», то сидишь молча? И нашим, и вашим? Но такая позиция, увы, неприятна. Зачем морочить людям голову? Да, зато в СМИ появляются иногда его рассуждения… Особенно, перед выборами. Мне его действия напоминают «шпионские» игры. Плохие игры. Я не думаю, что он будет открыто что-то отстаивать. Нет! Нет! Своей позиции нет!»

Отрывок из интервью Константина Чекушина русскоязычным СМИ Латвии:

«Человек должен стремиться изменить мир к лучшему и должен занимать активную гражданскую позицию!»

Бла, бла, бла… Где результаты, г-н хороший? Что, русский язык стал неприкасаемый в Латвии? «Террор» ушел? Нет! Нет!

Так зачем же тогда пустословить? Где тут защита? За углом?

Понимаю, что, когда «Блондинка за углом» - отличное кино! А когда «Чекушин за углом», простите, выпить хочется… Я образно, образно…

Комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского: «Для меня г-н Чекушин не представляет интереса. Ясно, что он никакой не лидер, и шансов у него занять кресло мэра – нет. По определению. Все ясно: нужен был для партии «Согласие» человек, который выполняет все «указания» Нила Ушакова и не спорит. Тут речь не идет об избирателях. Данной партии до них дела нет. Главное – власть. А что будет потом… После нас хоть потоп».