В Крыму на патрульном катере Черноморского флота будет служить женская команда

Патрульному катеру, на котором будет служить не мужская команда присвоена литера «П».
Пресс-служба флота сообщает, что экипаж прошел трехмесячную подготовку и приобрел навыки по борьбе за живучесть корабля.
На катере женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений, с ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером.
Введение женской команды в ряды ЧФ проходит в рамках проекта-эксперимента «Женский экипаж».