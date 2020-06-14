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В Крыму на патрульном катере Черноморского флота будет служить женская команда

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму на патрульном катере Черноморского флота будет служить женская команда
Фото: соцсети

Патрульному катеру, на котором будет служить не мужская команда присвоена литера «П».

Пресс-служба флота сообщает, что экипаж прошел трехмесячную подготовку и приобрел навыки по борьбе за живучесть корабля.

На катере женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений, с ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером.

Введение женской команды в ряды ЧФ проходит в рамках проекта-эксперимента «Женский экипаж».

 

ГБ

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