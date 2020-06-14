«Всем трудно, многие едва выживают»

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14 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

По оценкам волонтеров, за два месяца пандемии количество бездомных на улицах Москвы выросло примерно в два раза. Поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готово множество благотворительных организаций.

Волонтеры некоммерческой организации «Друзья общины святого Эгидия» несколько раз в неделю кормят бездомных в районе станции метро «Чистые пруды». Пришедших на небольшую площадь просят соблюдать социальную дистанцию, им бесплатно раздают средства защиты.

Руководитель организации «Друзья общины святого Эгидия» Светлана Файн отмечает:

«Нас приходит сюда человек шесть - обычно одни девушки. И под сто человек бездомных. И мы спокойны, мы ничего не боимся. Люди просто голодные, они нуждаются в помощи. А мы всего лишь их кормим».

Бездомные выстраиваются в очереди, держат дистанцию. Светлана забирает номерки и направляет очередь к разным лавкам, где людей ждут волонтеры с едой. Номерки появились недавно - чтобы разбить массу голодных людей на потоки и не допускать большого скопления. Один из вариантов продуктового набора: ланч-бокс с обедом (гречка с мясом), упаковки с салатом и хлебом, паштет в банке, плавленый сыр в фольге, вареные яйца, бутылка воды, печенье.

«Здесь в Москве голодным останется только ленивый. На Киевской кормят в пятницу, в среду в нижнем парке Курского вокзала кормит Армия спасения, в четверг на верхнем парке кормят - я их не знаю, но сам был пару раз, нормально, есть можно. Каждый день можно поесть в палатке, тут недалеко на Николоямской, они стоят с 10 утра, кажется, и до вечера. Церковные», - рассказал один из бездомных по имени Павел.

Римская Община святого Эгидия - старейшая международная благотворительная организация, которая помогает бездомным, беженцам и пожилым. В России «Друзья общины святого Эгидия» занимаются теми же направлениями деятельности, что и их итальянские коллеги: здесь есть социальный центр, квартира сопровождаемого проживания для пожилых людей, проект помощи бездомным на улице, поддержка семей мигрантов и пожилых в домах престарелых.

Центр социальной поддержки «Дом друзей на улице» находится в небольшом дворе внутри Садового кольца - это помещение бывшего ресторана с небольшой кухней, мини-прачечной и большой комнатой, в которой есть несколько столов, компьютеров и книжный шкаф. Здесь волонтеры расфасовывают еду, чтобы разносить на московские улицы. Днем сюда могут прийти бездомные за едой, а также, чтобы постирать вещи, воспользоваться компьютером и интернетом.Во время пандемии «Друзья общины святого Эгидия» собирали деньги на покупку продуктов для бездомных на краудфандинговой платформе Planeta.ru - необходимую сумму собрали всего за несколько дней. Иногда сюда привозят готовую горячую еду из ресторанов.

С мая этого года буддийский центр «Рипа» начал готовить для бездомных по 500 обедов в неделю. Посольство Бельгии уже два раза оплатило бельгийскому ресторану приготовление еды для бездомных. Периодически свою помощь в приготовлении еды предлагают волонтеры общины - благодаря им у бездомных появляется выпечка. В мае отель «Матрешка» предоставил свои номера для 15 бездомных.

«Всем трудно, многие едва выживают. Но люди все больше поддерживают друг друга, делятся деньгами, временем, умениями. Только так и можно победить», - заключает Светлана Файн.