Голубые дали в розовых тонах: в Риге прошла акция против гей-пропаганды

Сегодня, 13 июня, к американскому посольству в Риге латвийцы с плакатами «Традиционная семья – основа общества!», «Трамп, убери флаг ЛГБТ», «Мы против пропаганды гомосексуализма».
Видимо, своеобразная акция была «спонтанная»: полицейские напомнили протестующим, что такое «собрание» с плакатами, увы, противозаконно. Акция не была официально зарегистрирована в Рижской думе.
Чего хотели протестующие?
Пикет был направлен против пропаганды ЛГБТ и направлен на защиту семейных ценностей в Латвии.
Всего было человек десять протестующих, но их приехали «сторожить» девять полицейских машин и спецслужбы!