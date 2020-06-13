Голубые дали в розовых тонах: в Риге прошла акция против гей-пропаганды

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13 июня 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Акция против гей-пропаганды в Риге, фото соцсети

Сегодня, 13 июня, к американскому посольству в Риге латвийцы с плакатами «Традиционная семья – основа общества!», «Трамп, убери флаг ЛГБТ», «Мы против пропаганды гомосексуализма».

Видимо, своеобразная акция была «спонтанная»: полицейские напомнили протестующим, что такое «собрание» с плакатами, увы, противозаконно. Акция не была официально зарегистрирована в Рижской думе.

Чего хотели протестующие?

Пикет был направлен против пропаганды ЛГБТ и направлен на защиту семейных ценностей в Латвии.

Всего было человек десять протестующих, но их приехали «сторожить» девять полицейских машин и спецслужбы!