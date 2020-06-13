«Документики показываем» - что делать, если остановила полиция

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Так уж повелось, что никто в нашей стране против полиции ничего не имеет, но безоговорочно боится. И, конечно, представитель власти не бандит, вот только поэтому спасения от некоторых из них, не особо совестливых, нет. Скандалы с «тормознули ни с того, ни с сего» гремят изо дня в день и это для наших граждан уже не ново. Рассказываем, как вести себя с не слишком доблестными блюстителями правопорядка, когда им ну очень захотелось с вами пообщаться и почему-то нарушить ваши права.

Здравия желаю

Идете вы спокойно по улице, никого не трогаете и вдруг перед вами… человек в форме. Полицейского узнаете сразу, а потом ждете, чего же вам скажут. Не ждите, проявите самостоятельность.

Сначала попросите стража порядка назвать должность, звание, ФИО. Потом требуйте сообщить причину и цель обращения, показать удостоверение. Согласно п. 4 ст. 5 закона «О полиции» сотрудники обязаны это сделать. Вдобавок к этому, согласно п. 5 ст. 25 закона «О полиции» представители власти, несущие службу в общественных местах, должны иметь специальный нагрудный знак, позволяющий их идентифицировать.

Если полицейский отказывается представиться или не имеет нагрудного знака – вежливо поясните ему, что он нарушает закон, а лучше всего немедленно звоните в 112 и оставляйте жалобу.

Полезная привычка: записывать личные данные остановившего вас сотрудника в блокнот или телефон (в том числе и номер нагрудного знака).

Просто документики проверим

Нет, товарищи полицейские, «просто» – не имеете права. Вот так и нужно отвечать, если причина проверки документов и цель вашей остановки оказалась таковой. Закон «О полиции» (пп.2 п. 1 ст. 13) гласит: у сотрудника должен быть повод для обращения.

Повод справедлив, если позволяет подозревать вас в совершении преступления, административного правонарушения, а также в том, что вы находитесь в розыске.

Если доказательств того, что вы что-либо из перечисленного совершили нет, полицейский нарушает закон, а его действия необходимо обжаловать.

Если полицейский ссылается на наличие ориентировки, попросите ее предоставить или подробно описать. Помните, что ориентировка позволяет идентифицировать преступника: черты лица, особые приметы, а не просто общие описания.

Если же повод для вашей остановки нашелся – вам обязаны разъяснить причины и основания задержания, а также возникающие с этим права и обязанности гражданина (ч.2 ст.24.4 КоАП РФ). Согласно п. 3 ст. 14 закона «О полиции» сотрудник обязан разъяснить право на юридическую помощь, право на переводчика, право на уведомление близких лиц, право на отказ от дачи объяснений. Согласно п. 5 ст. 14 закона «О полиции» любой задержанный вправе пользоваться услугами защитника и переводчика с момента задержания.

А чего это мы паспорт с собой не носим?

Потому что не обязаны. По п.17 Положения о паспорте гражданина РФ, например, мы все должны бережно хранить этот важнейший документ, а значит можем хранить его дома. Также вы имеете право предъявить сотруднику полиции любое другое удостоверение личности или просто продиктовать свои данные.

Полезная привычка: показывайте паспорт самостоятельно и ни в коем случае не отдавайте сотрудникам. Некоторые стражи порядка с чего-то решили, что могут вырывать документ из рук, изъять его или взять в залог. Не правда. Это нарушение ст.19.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Регистрация есть?

Оформлять регистрацию граждане России должны только в том случае, если живут в одном помещении 90 дней и более. Это указано в ст. 5 ФЗ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».

Полезная привычка: не доказывайте свою невиновность. Делать этого вы не должны по ст. 1.5 КоАП РФ, ст. 49 Конституции РФ. А вот сотрудник доказать вашу вину обязан. Если не может – снова обращаемся куда следует.

Карманы выворачиваем

Нет, не выворачиваем, пока сотрудники не обеспечат присутствие двух понятых того же пола, что и вы (ст. 27.7 КоАП РФ про личный досмотр и досмотр вещей). Сотрудник, который проводит досмотр, тоже должен быть одного с вами пола.

Пакуй его и в отдел

Если вас все-таки задержали и доставили в отделение, помните: у вас есть право на телефонный звонок, который вам обязаны дать осуществить в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента задержания (п. 7 ст. 14 закона «О полиции»). Если вы несовершеннолетний: ваши родители должны быть уведомлены о задержании незамедлительно.

Срок задержания не может быть более 3 часов. Если статья, в нарушении которой вас подозревают, предусматривает административный арест — 48 часов.

Любое задержание должно оформляться протоколом, копия которого обязательно вручается задержанному (п. 15 ст. 14 закона «О полиции»).