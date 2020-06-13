И свечка не помогла. Студент, которому охранник выстрелили в голову на Невском проспекте, умер в больнице

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Студент, которому выстрелили в голову на Невском проспекте, скончался в больнице. Владиславу Голикову было 24 года, он учился в магистратуре Петербургского университета.

ЧП произошло 4 июня. Парень пришёл в контору, которая обещала за деньги оформить документы для трудоустройства, но выполнять обещанное в компании не собирались. Влад решил потребовать деньги назад и началась ссора. Охранник фирмы достал травматический пистолет и выстрелил студенту прямо в голову, а затем сбежал.

Стрелка задержали и во время заседания об избрании ему меры пресечения мужчина заявил, что покинул место происшествия, чтобы "поставить свечку за здоровье потерпевшего". Но суд этот аргумент убедительным не счёл и назначил два месяца ареста.

Возбуждено два уголовных дела — первое о покушении на убийство, второе по статье "Мошенничество" в отношении фирмы, но жизнь паренька это не вернет и свечка, которую "хотел" поставить убийца, не помогла.