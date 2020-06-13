С 1 июля некоторым категориям граждан проиндексируют пенсии

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13 июня 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

С 1 июля 2020 года некоторым категориям граждан возобновят индексацию пенсий. В ПФР рассказали об индексации пенсий опекунам или попечителям несовершеннолетних детей. Эта категория пенсионеров в настоящее время считается работающими.

Соответственно, их пенсии не индексируются. Ежемесячная доплата, которая устанавливается опекунам, считается доходом, с которого идёт отчисление страховых взносов.

С 1 июля ситуация изменится, - сообщает "Царьград". Пенсионеры, которые является опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, станут получать повышенные начисления, если они уже не работают По предварительным данным, таких россиян более 45 тысяч человек.

В ПФР подчеркнули, что такая выплата будет производиться только в том случае, если пенсионер уже не работает. В этом случае, даже с учётом статуса опекуна, он получит статус неработающего и сможет получать выплаты.

Обращаться в Пенсионный фонд не требуется, так как для индексации у ПФР есть все данные, подавать заявление не надо.

"Если опекун помимо оплачиваемой попечительской деятельности работает и получает зарплату, то он по-прежнему считается работающим пенсионером. В этом случае индексация пенсии производится в общеустановленном порядке, то есть только после увольнения", - пояснили в ПФР.