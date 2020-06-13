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13 июня 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

гроза, молния, фото: pexels.com

В Новосибирской области 25-летний мужчина погиб от удара молнии. Трагедя произошла в посёлке Коченёво под Новосибирском. По факту гибели молодого мужчины проводит проверку Коченёвскимй межрайонный следственный отдел СК России по Новосибирской области.

Ранее в следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем посёлке Коченёво от удара молнии погиб 25-летний мужчина. По данным РИА Новости, следователь уже осмотрел место происшествия и опросил очевидцев.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным полиции, в субботу, 13 июня, утром, в 8:24 по местному времени в посёлке Коченёво в 50 км от Новосибирска нашли тело местного жителя.

По предварительной информации, в мужчину ударил разряд молнии, когда он шёл по улице. Молодой человек погиб на месте.