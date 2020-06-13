Телеведущий Таир Мамедов показал результат своего теста на COVID-19. Заразился

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13 июня 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая звезда Comedy Club, телеведущий Таир Мамедов, опубликовал результат своего теста на коронавирусную инфекцию. Судя по тесту, Мамедов заразился. Положительные результаты теста на SARS-CoV-2 мужчина опубликовал в Instagram.

"Болеть не круто! Берегите себя", — написал он под фото. Подробностей о своем самочувствии Мамедов не рассказал.

Таир Мамедов в конце 1990-х выступал за команду КВН РУДН "Дети Лумумбы". С 2005 года юморист начал появляться в Comedy Club, сначала в составе дуэта "Битлз", затем — выступал самостоятельно c пародией на передачу НТВ "Программа максимум", - напоминает интернет-издание Лента.ру.

Мамедов также вел "13 злобных зрителей" на канале "MTV Россия". На телевидении он также был креативным продюсером и ведущим шоу "Каникулы в Мексике".

Сейчас Таир Мамедов проживает в Лос-Анджелесе после эмиграции в США в 2013 году. Он стал бизнесменом, открыл музей селфи. Комик ведет свой канал на YouTube.