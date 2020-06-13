Она мечтает о рабстве, смеется над церковью и шутит про изнасилование детей. Почему Ксении Собчак сходит все с рук?

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13 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

В эпоху, когда у Регины Тодоренко отнимают все контракты и награды за мнение о домашнем насилии, а полмира стоит на коленях, вымаливая прощение за расизм, Ксения Собчак позволяет себе выходки одна краше другой.

То она мечтает о возвращении рабства для чернокожего населения, то откровенно издевается над церковью, а теперь еще и шутит на тему педофилии. Стоило певцу Стасу Костюшкину в шоу «Алена, блин!» признаться, что в детстве стал жертвой педофила, экс-кандидат в президенты тут же решила хайпануть на теме изнасилования ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 12 Июн 2020 в 11:40 PDT

«Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех Ксенией Собчак. В страшное время мы живем!!!!», - возмутился Стас. «Как можно над этим смеяться?? Поэтому жертвы насилия и молчат о том, что с ними произошло - боятся насмешек и непонимания со стороны окружающих!», «Похоже Ксения стремится занять место Жириновского и стать следующим придворным клоуном вместо него», «Жуткое время, совести, чести и достоинства у человека не остаётся, а как без них жить? Только так, как Собчак», - возмущаются подписчики в сети.

Так почему же Собчак можно все, за что других сразу клеймят позором? Крестной президента позволено то, о чем другие даже и подумать не смеют – безусловно, но главное общественность вообще не воспринимает Собчак всерьез, ни ее «шутовство» и попытки хайпить на всем, ни ее потуги в деле защиты прав и свобод или политические амбиции. Для российского бомонда, она как была хабалка из «Дом-2», так и осталась ею.

Но самое удивительное, что Собчак так это и не поняла. Она считает, что все, кто возмутится ее роликом - это "пригожинские тролли", которые не поняли ее великий юмор по поводу поправок к Конституции и работают на руку власти. "Как же я люблю этот мир «пригожинских троллей». Стоило мне выпустить ролик про поправки - как видимо поступила заказуха, чтоб стеб над голосованием не был столь очевиден", - написала она в своем telegram-канале.

Нет, Ксения Анатольевна, люди все поняли и неудачную шутку тоже, вот только ваш неуместный юмор всегда имеет обратный эффект, за что бы вы ни брались.